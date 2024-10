Linea ferroviaria Agrigento-Palermo: verrà realizzata una fermata a San Michele, al via gli espropri (Di domenica 6 ottobre 2024) Il dado è tratto. Non soltanto è stato deciso che lungo la Linea ferrata Agrigento-Palermo verrà realizzata una nuova fermata, all'altezza di contrada San Michele, ma è stato dato l'avvio al procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. E lo sta facendo Rete ferroviaria (Agrigentonotizie) (Di domenica 6 ottobre 2024) Il dado è tratto. Non soltanto è stato deciso che lungo laferratauna nuova, all'altezza di contrada San, ma è stato dato l'avvio al procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’o. E lo sta facendo Rete

Agrigentonotizie - Linea ferroviaria Agrigento-Palermo | verrà realizzata una fermata a San Michele al via gli espropri

Migranti, guardia costiera salva 93 persone al largo di Lampedusa - Sulla prima imbarcazione c'erano 47 pakistani, bengalesi, egiziani e siriani che riferiscono di essere partiti da Ras Agedir in Libia. Sull'altra, erano invece in 46 salpati da Tripoli ...(rainews)

Assistenza domiciliare integrata, 10mila persone prese in carico in Sicilia - L’assistenza domiciliare integrata è cruciale per garantire una qualità di vita dignitosa alle persone che necessitano di cure continuative ma che preferiscono, o sono costrette, a restare a casa.(canicattiweb)

Aggrediti medici e infermieri del 118 allo Zen a Palermo - Medici e infermieri del 118 sono stati aggrediti e picchiati allo Zen di Palermo durante un intervento di soccorso dopo un incidente stradale la notte scorsa. «Contusioni al personale e danni ai mezzi ...(meridionews)