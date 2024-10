Lazio – Empoli 2-1: il tabellino (Di domenica 6 ottobre 2024) Lazio – Empoli 2-1 (primo tempo 1-1) Marcatori: 8` p.t.Esposito (E), 45`+3 p.t. Zaccagni (L), 39`s.t. Pedro (L) Assist: 8`p.t. Pezzella (E), (Di domenica 6 ottobre 2024)2-1 (primo tempo 1-1) Marcatori: 8` p.t.Esposito (E), 45`+3 p.t. Zaccagni (L), 39`s.t. Pedro (L) Assist: 8`p.t. Pezzella (E), (Calciomercato)

Lazio di rimonta, prima sconfitta dell’Empoli. Il derby dell’Emilia Bologna-Parma finisce 0-0 - A Bologna poche emozioni, con i rossoblù di Italiano che non sfruttano la superiorità numerica nel secondo tempo e salvano il Parma. All'Olimpico il solito Empoli spaventa la Lazio che vince di rimonta grazie a Pedro che, appena entrato sigla il 2-1 finale.Continua a leggere . (Fanpage)

Lazio-Empoli, rimonta firmata Zaccagni-Pedro! Esposito in gol - La Lazio vince con il risultato di 2-1 allo Stadio Olimpico contro l’Empoli. Lazio-Empoli, la classifica dopo il match CLASSIFICA – La Lazio vince così una partita sofferta e difficilissima contro un grande Empoli, che avrebbe meritato forse un risultato migliore. Lo spagnolo, già decisivo in ... (Inter-news)

Serie A, la Lazio spezza l’imbattibilità dell’Empoli: il Bologna pareggia con l’uomo in più | CLASSIFICA - Tante le occasioni da ambo i lati ma manca quella che sblocca la gara per l’una o per l’altra squadra. Risultati 7ª giornata Serie A Venerdì 4 ottobre ore 18:30 Napoli-Como 3-1 ore 20:45 Verona-Venezia 2-1 Sabato 5 ottobre ore 15:00 Udinese-Lecce 1-0 ore 18:00 Atalanta-Genoa 5-1 ore ... (Calcioweb.eu)

Lazio – Empoli 2-1 highlights e gol: magia Pedro, Olimpico in festa! – VIDEO - Lazio - Empoli highlights e gol, ecco le immagini della sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie A ...(generationsport)

Lazio-Empoli, le pagelle di Benedetti: “Dopo la partita di oggi vi dico che…” - Al nono minuto accade l’impensabile. Cross in area di rigore e portiere per terra. Nessun fallo, Provedel scivola da solo e Esposito colpisce di testa spingendo il pallone in rete. Non si può neanche ...(cittaceleste)

Lazio-Empoli 1-1: contatto…" - Le scelte di Baroni e D'Aversa per la partita delle 15 Siamo entrati nel vivo della Serie A e alle 15, oltre a Bologna-Parma, andrà in scena la sfida tra Lazio ed Empoli. Le due squadre, rispettivamen ...(informazione)