La carica di Manni | Grinta e umiltà per vincere

(Di domenica 6 ottobre 2024) FOLIGNO – Per L’Acf Foligno c’è un esame dopo l’altro. Superato a pieni voti il difficile confronto sul terreno del Flaminia, oggi gli uomini di Alessandrosaranno impegnati nel derby con lo Sporting Trestina. Un altro appuntamento lontano dal Blasone, un test destinato a mettere a dura prova Calderini e compagni contro un avversario che, in occasione del primo turno di Coppa Italia ha eliminato l’Acf dalla competizione. Certo oggi, potrebbe essere un’altra partita. Con gli uomini di Calori alla ricerca del primo successo stagionale e quelli diche proveranno ad uscire da questo confronto con un risultato positivo. Chi riuscirà a concretizzare quello che per il Trestina e per l’Acf Foligno rappresenta il desiderio della vigilia? Interrogativo che sarà sciolto al triplice fischio finale. (Lanazione)