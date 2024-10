Kate Middleton, le parole della diciassettenne che l’ha abbracciata: “Molto onorata” (Di domenica 6 ottobre 2024) Le condizioni di salute di Kate Middleton hanno tenuto col fiato sospeso i sudditi inglesi e i suoi tanti ammiratori per tutti i primi mesi del 2024, in cui la Principessa è, dapprima, scomparsa dalla scena pubblica e, in seguito, ha annunciato di avere scoperto di avere un tumore. Gli ultimi aggiornamenti sullo stato di salute della futura Regina d’Inghilterra hanno dato un po’ di respiro a tutti quelli che la amano e il video inedito, condiviso insieme alle notizie sulla sua guarigione, ha dato la possibilità ai sudditi di dare uno sguardo sulla vita privata della coppia Reale. In quell’occasione, Kate Middleton aveva annunciato che, presto, avrebbe ricominciato a prendere parte ai suoi impegni ufficiali e così è stato, infatti, di recente, la futura Regina d’Inghilterra, ha preso parte, accanto al marito William, a un incontro speciale al Castello di Windsor. (Di domenica 6 ottobre 2024) Le condizioni di salute dihanno tenuto col fiato sospeso i sudditi inglesi e i suoi tanti ammiratori per tutti i primi mesi del 2024, in cui la Principessa è, dapprima, scomparsa dalla scena pubblica e, in seguito, ha annunciato di avere scoperto di avere un tumore. Gli ultimi aggiornamenti sullo stato di salutefutura Regina d’Inghilterra hanno dato un po’ di respiro a tutti quelli che la amano e il video inedito, condiviso insieme alle notizie sulla sua guarigione, ha dato la possibilità ai sudditi di dare uno sguardo sulla vita privatacoppia Reale. In quell’occasione,aveva annunciato che, presto, avrebbe ricominciato a prendere parte ai suoi impegni ufficiali e così è stato, infatti, di recente, la futura Regina d’Inghilterra, ha preso parte, accanto al marito William, a un incontro speciale al Castello di Windsor. (Dilei)

Sarah Ferguson elogia Kate Middleton e Re Carlo per il loro percorso contro il cancro - A gennaio, ha condiviso che le era stato diagnosticato un melanoma maligno, in seguito all’analisi post-operatoria di un neo rimosso. A tale proposito ha dichiarato: “Penso che sia il Re che la Principessa del Galles abbiano parlato apertamente del loro percorso, e adoro che la Principessa dica, ... (Velvetmag)

Kate Middleton, in Europa c’è una Principessa che copia tutti i suoi look - L'articolo Kate Middleton, in Europa c’è una Principessa che copia tutti i suoi look sembra essere il primo su VelvetMag. Inutile sottolineare che il capo, ideato proprio per evitare di togliere e mettere il cappotto ogni volta (visto come un gesto sconveniente negli eventi pubblici), è un must di ... (Velvetmag)

Kate Middleton, l’abitudine imbarazzante di William. “È un incubo” - Ma quando sono arrivato all’ingresso un maggiordomo l’ha preso e ha detto che era per la Regina. Ma lo ammette anche il Principe di non saper cucinare e di non aver alcun particolare interesse per questa attività. Nel documentario della BBC, Football, Prince William and Our Mental Health, andato ... (Dilei)