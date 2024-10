Juventsu-Cagliari: il tabellino (Di domenica 6 ottobre 2024) Juventus-Cagliari 1-1 Marcatori: 14? Vlahovic, 86? Marin Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona (69? Danilo), Gatti, Kalul (Di domenica 6 ottobre 2024) Juventus-1-1 Marcatori: 14? Vlahovic, 86? Marin Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona (69? Danilo), Gatti, Kalul (Calciomercato)

Juventus-Cagliari 1-1: l’eccezione che conferma il “campionato col verme” - Un fallo che avrebbe dovuto essere sanzionato con almeno un’ammonizione, ma l’arbitro non fischia nemmeno. Ma non a Torino#JuveCagliari pic. Sul rigore concesso si può discutere, aumenta il volume del corpo. Classico rigorino. La #Juve pareggia in campionato dopo la sbornia europea. Un match in ... (Napolipiu)

Cagliari, Nicola sul rigore per la Juventus: "Come può Luperto dimenticarsi di avere due braccia mentre cade?" - Davide Nicola, allenatore del Cagliari reduce dal pareggio contro la Juventus, torna così su calcio di rigore assegnato in avvio ai bianconeri.... (Calciomercato)

Juventus-Cagliari 1-1, decidono i rigori di Vlahovic e Marin - Cinque minuti più tardi è stato Conceicao a provarci con un tiro teso dalla distanza ma Scuffet di riflesso ha respinto. Alla Juve non è riuscita l’ottava vittoria di fila all’Allianz Stadium di Torino contro gli isolani, nonchè la terza consecutiva in stagione tra campionato e coppa. Non ha invece ... (Unlimitednews)

Nuovo caso in Juventus-Cagliari, video eloquente: cosa rischiano i bianconeri - Una partita non priva di polemiche. Juventus-Cagliari ha offerto piĂą di un episodio per accendere le discussioni dei tifosi e non solo. Dal rigore concesso ai bianconeri a quello dato ai sardi, ...(calciomercato)

Juventus-Cagliari, Marin risponde a Vlahovic e ferma la Signora - Nel lunch match domenicale dell'Allianz Stadium, la Juventus non riesce a superare il Cagliari, fermandosi sull'1-1. La partita, caratterizzata da due calci di rigore, ha visto i bianconeri passare in ...(informazione)

Serie A, ok Lazio. Juve-Cagliari 1-1 e Bologna-Parma 0-0. Alle 18 Monza-Roma. HIGHLIGHTS - Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, ok Lazio. Juve-Cagliari 1-1 e Bologna-Parma 0-0. Alle 18 Monza-Roma. HIGHLIGHTS ...(tg24.sky)