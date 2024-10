Joker – Folie à Deux | un tenebroso musical fra sogno e tormento

(Di domenica 6 ottobre 2024) Operazione anomala e coraggiosa,si basa sulla commistione fra temi e atmosfere del film precedente e i canoni delclassico, rivisitati con originalità da Todd Phillips. È una sigla à la Looney Tunes ad introdurre il cortometraggio d'animazione che funge da apertura a. Firmato da Sylvain Chomet, regista francese noto per il celebre Appuntamento a Belleville, questo prologo animato costituisce già di per sé una palese dichiarazione d'intenti: dai poster diclassici sulle pareti del backstage di uno studio televisivo alla performance di questocartoonesco, interrotta dall'irruzione di agenti di polizia che si avventano su di lui per picchiarlo selvaggiamente. Da un lato l'omaggio a una tradizione dell'entertainment risalente a circa mezzo secolo fa; dall'altro una brutale rappresentazione della (Movieplayer)