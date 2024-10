Israele, dall'orrore del 7 ottobre a una guerra di cui non si intravede la fine: l?anno che ha sconvolto il Medio Oriente (Di domenica 6 ottobre 2024) Dopo l?orrore, le vittime, gli stupri, il rapimento degli ostaggi, dopo l?attacco pianificato da Hamas e da altri gruppi il 7 ottobre del 2023, le condizioni dei palestinesi sono (Di domenica 6 ottobre 2024) Dopo l?, le vittime, gli stupri, il rapimento degli ostaggi, dopo l?attacco pianificato da Hamas e da altri gruppi il 7del 2023, le condizioni dei palestinesi sono (Ilmessaggero)

"La voce di Israele": il documentario di Kkl Italia sulla strage del 7 ottobre, un anno dopo - Claudia Conte, durante il Viaggio di Solidarietà a supporto delle comunità colpite, organizzato dal KKL Italia nei luoghi dell'attentato, ha raccolto le testimonianze dei familiari delle vittime, di chi ha ancora parenti e amici nei tunnel del terrore a Gaza e di chi è ancora vivo solo per ... (Liberoquotidiano)

Libano, guerra a Hezbollah. Un anno dopo il pogrom del 7 ottobre la vendetta di Israele colpisce anche Beirut - twitter. Hezbollah e Israele si scambiano quotidianamente fuoco transfrontaliero da quasi un anno. Safieddine sarebbe perito nell’attacco. Cresce di dimensioni, giorno dopo giorno, la guerra in Libano. “Israele colpisca i siti nucleari dell’Iran” Dall’altro capo del mondo, in America, Donald ... (Velvetmag)

Dopo il corteo di oggi, l’intifada negli atenei che riparte il 7 ottobre. E la Crui? Rimane in silenzio - “Quella di domani, se dovesse verificarsi, sarà una manifestazione illegale. Sono certo che sarà gestita con equilibrio dalle forze di polizia e senza turbative per l’ordine pubblico. In og... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio)