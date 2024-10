Israele, attentato alla stazione degli autobus di Beersheva: un morto e dieci feriti. Neutralizzato il terrorista (Di domenica 6 ottobre 2024) Nella città meridionale di Beersheva, vicino alla stazione centrale degli autobus, un attacco terroristico ha causato la morte di una donna e il ferimento di una decina di persone. Nel pomeriggio di oggi, 6 ottobre, un uomo ha sparato diversi colpi d’arma da fuoco all’indirizzo dei civili. Non è ancora nota la gravità delle condizioni in cui versano le persone coinvolte nell’attentato. Mentre l’autore della strage, fanno sapere le autorità israeliane, è stato ucciso. «Diverse persone sono state ferite in un attacco a fuoco alla stazione centrale degli autobus di Beersheva», si legge in un comunicato della polizia. «Il terrorista è stato Neutralizzato e le forze di polizia sono sul posto». I feriti, riferisce il quotidiano Haaretz, sarebbero tutti ventenni: al momento si trovano nell’ospedale Soroka Medical Center. (Di domenica 6 ottobre 2024) Nella città meridionale di, vicinocentrale, un attacco terroristico ha causato la morte di una donna e il ferimento di una decina di persone. Nel pomeriggio di oggi, 6 ottobre, un uomo ha sparato diversi colpi d’arma da fuoco all’indirizzo dei civili. Non è ancora nota la gravità delle condizioni in cui versano le persone coinvolte nell’. Mentre l’autore della strage, fanno sapere le autorità israeliane, è stato ucciso. «Diverse persone sono state ferite in un attacco a fuococentraledi», si legge in un comunicato della polizia. «Ilè statoe le forze di polizia sono sul posto». I, riferisce il quotidiano Haaretz, sarebbero tutti ventenni: al momento si trovano nell’ospedale Soroka Medical Center. (Open.online)

Attacco terroristico alla stazione centrale degli autobus di Beersheba: un morto e undici feriti - Inoltre, tre persone stanno ricevendo assistenza per ansia acuta. Una donna sui vent’anni è attualmente in condizioni che variano da moderate a gravi, mentre quattro uomini, anch’essi intorno ai vent’anni, hanno riportato ferite da arma da fuoco di entità moderata. Le indagini della ... (Thesocialpost)

