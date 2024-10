Israele afferma di aver “circondato” Jabalya nel nord di Gaza (Di domenica 6 ottobre 2024) Israele afferma di aver “circondato” Jabalya nel nord di Gaza e di “continuare a operare nella zona”. Prima dell’operazione di terra nel campo profughi, sono stati effettuati attacchi aerei durante la notte, ha confermato l’esercito, anche contro quelli che definisce “depositi di armi, siti di infrastrutture sotterranee, cellule terroristiche e ulteriori siti di infrastrutture militari”. I paramedici della Palestine Red Crescent Society hanno dichiarato che due persone sono state uccise e molte altre sono state portate in ospedale dopo che un appartamento in un edificio vicino alla clinica UNRWA nel campo profughi di Jabalya è stato colpito. L’UNRWA è un’organizzazione di soccorso che lavora nei territori palestinesi. (Di domenica 6 ottobre 2024)dineldie di “continuare a operare nella zona”. Prima dell’operazione di terra nel campo profughi, sono stati effettuati attacchi aerei durante la notte, ha confermato l’esercito, anche contro quelli che definisce “depositi di armi, siti di infrastrutture sotterranee, cellule terroristiche e ulteriori siti di infrastrutture militari”. I paramedici della Palestine Red Crescent Society hanno dichiarato che due persone sono state uccise e molte altre sono state portate in ospedale dopo che un appartamento in un edificio vicino alla clinica UNRWA nel campo profughi diè stato colpito. L’UNRWA è un’organizzazione di soccorso che lavora nei territori palestinesi. (Metropolitanmagazine)

Melania Trump afferma di aver costretto Donald ad abrogare una norma intransigente sull’immigrazione - Melania Trump: «Donald mi ha assicurato che avrebbe indagato sulla questione e il 20 giugno ha abrogato questa politica» Nata in Slovenia, Melania Trump è diventata cittadina statunitense nel 2006, otto anni dopo aver incontrato l’ex presidente e poco dopo aver dato alla luce il loro figlio Barron. ... (Lettera43)

Julia Roberts, il fratello Eric si scusa per aver affermato di averla resa famosa - Eric Roberts ha deciso di scusarsi pubblicamente con la sorella Julia dopo aver affermato in passato di averla resa famosa, all'interno della sua nuova autobiografia dal titolo Runaway Train: Or the Story of My Life So Far. Riferendosi alla sorella come Julie, Eric Roberts ha ammesso candidamente ... (Movieplayer)

15 Luglio 2024 – Il mea culpa di Biden che ammette: "un errore” avere affermato che è "ora di mettere Trump nel bersaglio” - La maltese del Ppe, Roberta Metsola, e la spagnola del gruppo The Left, Irene Montero sono le candidate per la presidenza del Parlamento europeo. The post 15 Luglio 2024 – Il mea culpa di Biden che ammette: “un errore” avere affermato che è “ora di mettere Trump nel bersaglio” appeared first on ... (Api.follow)