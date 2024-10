Investito e ucciso dal treno, il punto sulle indagini. A Formia l’ultimo saluto ad Attilio Franzini (Di domenica 6 ottobre 2024) Ultimo saluto di Formia ad Attilio Franzini, l’operaio di 47 anni morto dopo essere stato Investito da un treno nel bolognese mentre stava lavorando sui binari a San Giorgio di Piano. I funerali sono in programma per il pomeriggio di oggi, domenica 6 ottobre, nella chiesa di San Giovanni. Attilio (Latinatoday) (Di domenica 6 ottobre 2024) Ultimodiad, l’operaio di 47 anni morto dopo essere statoda unnel bolognese mentre stava lavorando sui binari a San Giorgio di Piano. I funerali sono in programma per il pomeriggio di oggi, domenica 6 ottobre, nella chiesa di San Giovanni.

Formia piange Attilio Franzini, investito e ucciso da un treno mentre lavorava: “Era un ragazzo solare” - E’ una comunità in lutto quella di Formia che piange la morte di Attilio Franzini, l’operaio di 47 anni investito e ucciso da un treno intercity mentre stava lavorando sulla linea Bologna-Venezia, a ridosso della stazione di San Giorgio di Piano, nel bolognese. Un incidente avvenuto intorno... (Latinatoday)

