Incidente stradale nel Salento. Auto contro minibus, cinque feriti (Di domenica 6 ottobre 2024) Dopo quelli che si sono registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancora un Incidente stradale nel Salento. È di cinque feriti il bilancio del sinistro avvenuto poco prima dell'alba, intorno alle 4:30, sulla strada statale 613 che collega Brindisi a a Lecce. Per cause ancora da chiarire ed in corso di accertamento, esattamente all'altezza dello svincolo per Torchiarolo, in provincia di Brindisi, in direzione del capoluogo salentino, una Fiat Punto e un minibus Renault, da nove posti, sono venute a contatto e si sono scontrate tra di loro. Incidente stradale nel Salento, un ferito con codice rosso Sul posto dell'Incidente stradale nel Salento, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale, i quattro a bordo della Punto, con codice giallo, ed il solo che viaggiava sul minibus, d'urgenza e con codice rosso.

