Incidente a Ravenna | un morto e 2 feriti gravi

Ravenna, 6 ottobre 2024 – Incidente a Ravenna, un morto e due feriti gravi. Sangue sulle strade, lo schianto è avvenuto sulla statale Adriatica all'altezza dell'incrocio con via della Sacca. Coinvolte due auto. A perdere la vita un uomo di 76 anni. L'Incidente sarebbe stato provocato da un'auto Opel condotta da una persona di 49 anni. Uno dei feriti gravi era a bordo dell'auto dove viaggiava il 76enne che ha perso la vita. Entrambi feriti sono stati portati all'ospedale di Ravenna. Sul posto è intervenuta la polizia.

