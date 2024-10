Il dolore e la rabbia Un comitato di residenti per chiedere risarcimenti | Dobbiamo muoverci

(Di domenica 6 ottobre 2024) Si svolgerà a partire dalle 15 di oggi, nella saletta del bar Dante di Traversara, la prima riunione del futurocittadino per la richiesta dei. L’idea, lanciata sui social dal geometra Gianluca Sardelli, ha già ottenuto l’adesione di una cinquantina di persone. "Ho aspettato che i traversaresi che sono neldi frazione reagissero in qualche modo – spiega Sardelli –. Invece nulla. Così mi sono fatto promotore di un nuovo strumento. Il secondo disastro del 3 ottobre si è verificato, a mio parere, per incompetenza. È giunto quindi il momento di muoversi. Diversamente temo non si otterrà nulla ". Sardelli, di recente, ha inviato alla Procura della Repubblica un esposto chiedendo di effettuare degli accertamenti sulle opere eseguite. (Ilrestodelcarlino)