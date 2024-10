Gli antichi mestieri in via d’estinzione | Non tutto è perso

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ascoli Piceno, 6 ottobre 2024 – Sempre più serrande abbassate eche diventano rari da trovare, tanto che conoscere un sarto, un calzolaio, un imbianchino, un elettricista vale a dire essere fortunati. Chiunque abbia dovuto mettere mano a qualche lavoretto in casa o riparare un capo d’abbigliamento avrà constatato in primana che le professionalità che un tempo si occupavano di questi servizi ad oggi. «Da colonna portante dell’economia locale – racconta Francesco Balloni, direttore della Cna Ascoli –, gliartigiani sono stati messi in discussione da un sistema produttivo che premia sempre più la quantità e la rapidità, a scapito della qualità e della cura del dettaglio». Quello che manca è la forza lavoro, specialmente quando si tratta di giovani. (Ilrestodelcarlino)