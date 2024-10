Gerry Scotti a Verissimo: da Io Canto Generation a Io Canto Senior | Video Mediaset (Di domenica 6 ottobre 2024) Gerry Scotti a Verissimo ha parlato della nuova edizione di Io Canto Generation. Iva Zanicchi si siederà in mezzo alla giuria con un ruolo nuovo nel programma, quella proprio di giurata e non più di coach. Al suo posto, come coach dei piccoli cantanti, vi sarà invece Lola Ponce. A Silvia Toffanin, poi, Scotti ha anticipato l’arrivo di Io Canto Senior. Video Mediaset (Superguidatv) (Di domenica 6 ottobre 2024)ha parlato della nuova edizione di Io. Iva Zanicchi si siederà in mezzo alla giuria con un ruolo nuovo nel programma, quella proprio di giurata e non più di coach. Al suo posto, come coach dei piccoli cantanti, vi sarà invece Lola Ponce. A Silvia Toffanin, poi,ha anticipato l’arrivo di Io

Superguidatv - Gerry Scotti a Verissimo | da Io Canto Generation a Io Canto Senior | Video Mediaset

Io Canto Generation, Gerry Scotti debutta con la nuova stagione: il conduttore fa una rivelazione clamorosa - Gerry Scotti torna al timone di Io Canto Generation, dal 9 ottobre su Canale 5, e svela un’anticipazione clamorosa su un progetto collegato al programma canoro. Ecco cosa ha detto. (Comingsoon)

Io Canto Generation 2024 con Gerry Scotti su Canale 5: quando in Tv, cast, giudici e molto altro - “Io Canto Generation” torna in tv Mercoledì 9 ottobre, in prima serata su Canale 5. Arriva in studio anche una vera e propria icona del cinema americano: l’attore statunitense Matthew Modine, in rappresentanza della New York Film Academy che anche quest’anno garantirà al vincitore o alla ... (Superguidatv)

Gerry Scotti ‘anticipa’ Io Canto Senior - Quest’ultima sarà in giuria al fianco di Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi e Michelle Hunziker. Ecco perchè Iva Zanicchi non sarà caposquadra Io Canto Generation partirà mercoledì 9 ottobre in prima serata con la novità Lola Ponce caposquadra al posto di Iva Zanicchi. ... (Davidemaggio)

Gerry Scotti a Verissimo: «I miei genitori volevano che mi laureassi. La mia nipotina mi ha sorpreso per la festa dei nonni». Poi l'aneddoto su Mike Bongiorno - Gerry Scotti è stato il primo ospite della puntata della domenica di Verissimo. Il conduttore ha raccontato a Silvia Toffanin la ...(msn)

Gerry Scotti si racconta a Verissimo: emozioni, famiglia e nuove sfide televisive - Gerry Scotti, ospite a Verissimo, riflette sulla sua carriera e il legame con la famiglia, anticipando il nuovo programma "Io Canto Generation" e sottolineando l'importanza delle emozioni nella societ ...(ecodelcinema)

Gerry Scotti al Verissimo: svelati segreti, aneddoti e frecciatine ai colleghi - Gerry Scotti, ospite di Verissimo, anticipa il ritorno di "Io Canto" su Canale 5, sottolineando l'importanza della spontaneità e ricordando con affetto Mike Bongiorno come mentore.(ecodelcinema)