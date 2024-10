Genova, bimba di un anno dimessa dall'ospedale muore in casa: aperta un'inchiesta (Di domenica 6 ottobre 2024) A quanto pare la piccola era stata visitata la sera precedente e poi dimessa. Questa mattina, purtroppo, la tragedia: per lei non c'è stato nulla da fare (Di domenica 6 ottobre 2024) A quanto pare la piccola era stata visitata la sera precedente e poi. Questa mattina, purtroppo, la tragedia: per lei non c'è stato nulla da fare (Ilgiornale)

Genova, bimba di un anno muore a casa. Era stata dimessa da pronto soccorso - Da quanto emerge, la bambina era stata portata dai genitori ieri sera al pronto soccorso di Lavagna per dolori addominali. Secondo quanto riferito dal personale sanitario, accorso sul posto dopo l’allarme dei genitori, la piccola non avrebbe superato una crisi intestinale. La piccola era stata ... (Tg24.sky)

Bimba di un anno muore per un malore vicino a Genova. Ieri era stata dimessa dal pronto soccorso - Qui il pronto soccorso pediatrico è gestito dal Gaslini, centro di eccellenza per le patologie pediatriche, con la formula del cosiddetto “Gaslini diffuso”. La piccola, secondo le prime informazioni, avrebbe avuto un malore in casa. I genitori hanno allertato il 118, sul posto insieme ad ... (Ilfattoquotidiano)

