Fiorentina-Milan parla l’ex Terim | Le mie due squadre del cuore in Italia

(Di domenica 6 ottobre 2024)è la partita delle ex per Fatih, che alla Gazzetta dello Sport ha ricordato con emozione gli anni in: "Questa è la mia partita.sono le mie duedelin Serie A. Ho battuto ildue volte da tecnico dellae con i rossoneri riuscii a battere i viola", dice. Poi un giudizio sulle duenella loro versione odierna: "Ilpenso possa lottare per lo Scudetto. Fonseca mi piace, vuole giocare un calcio offensivo, moderno. E poi è un uomo educato, mi piace come si pone". Sulla: "La dirigenza è in gamba, a Firenze si è abituati a grandi campioni, ma questi ragazzi hanno giocato tre finali negli ultimi due anni. Ci sta dopo un cambio di allenatore una partenza lenta, serve tempo a Palladino e ai giocatori".