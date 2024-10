Eleonora Giorgi e la lotta con il tumore: “Cammino impegnativo ma non mollo” (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Spero di entrare in un programma di cura sperimentale per il tumore al pancreas. Intanto continuo con la chemioterapia, è molto pesante, ma tengo duro". Eleonora Giorgi, ospite a Verissimo oggi 6 ottobre, fornisce aggiornamenti sulle condizioni di salute. L'attrice 70enne da tempo lotta con un tumore al pancreas. "Sto facendo un Cammino L'articolo Eleonora Giorgi e la lotta con il tumore: “Cammino impegnativo ma non mollo” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Spero di entrare in un programma di cura sperimentale per ilal pancreas. Intanto continuo con la chemioterapia, è molto pesante, ma tengo duro"., ospite a Verissimo oggi 6 ottobre, fornisce aggiornamenti sulle condizioni di salute. L'attrice 70enne da tempocon unal pancreas. "Sto facendo unL'articoloe lacon il: “ma non” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (webmagazine24)

Eleonora Giorgi e la lotta con il tumore: “Cammino impegnativo ma non mollo” - Eleonora Giorgi, ospite a Verissimo oggi 6 ottobre, fornisce aggiornamenti sulle condizioni di salute. L'attrice 70enne da tempo lotta con un tumore al pancreas. (Adnkronos) – "Spero di entrare in un programma di cura sperimentale per il tumore al pancreas. Intanto continuo con la chemioterapia, è ... (Periodicodaily)

Eleonora Giorgi s'è raccontata a Verissimo, condividendo la sua battaglia contro il tumore al pancreas e il percorso di cure a cui si sta sottoponendo. Al suo fianco, l'ex

