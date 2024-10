Eleonora Giorgi a Verissimo con Massimo Ciavarro: “La malattia ci ha uniti” | Video Mediaset (Di domenica 6 ottobre 2024) Eleonora Giorgi a Verissimo con Massimo Ciavarro ha parlato della nuova sfida che sta affrontando insieme all’ex. La malattia li ha riuniti. Ora lui è divenuto un vero e proprio sostegno e insieme ai suoi figli, alle mogli dei figli e ai nipoti gli da molta forza per continuare a combattere. Ora, dopo essere stata in Veneto, si punta all’America per una nuova cura. Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro hanno poi ricordato il loro passato insieme sottolineando che il sentimento si è trasformato ma continuano a volersi bene. Quando si sono separati è stato per colpa di divergenze di opinione. Ciavarro voleva vivere immerso nella natura e andare a letto alle 9. La Giorgi invece no. Video Mediaset (Superguidatv) (Di domenica 6 ottobre 2024)conha parlato della nuova sfida che sta affrontando insieme all’ex. Lali ha ri. Ora lui è divenuto un vero e proprio sostegno e insieme ai suoi figli, alle mogli dei figli e ai nipoti gli da molta forza per continuare a combattere. Ora, dopo essere stata in Veneto, si punta all’America per una nuova cura.hanno poi ricordato il loro passato insieme sottolineando che il sentimento si è trasformato ma continuano a volersi bene. Quando si sono separati è stato per colpa di divergenze di opinione.voleva vivere immerso nella natura e andare a letto alle 9. Lainvece no.

Superguidatv - Eleonora Giorgi a Verissimo con Massimo Ciavarro | La malattia ci ha uniti | Video Mediaset

Verissimo, Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro parlano del loro rapporto: “La nostra storia non è mai finita” - In questo periodo ostico da affrontare a livello fisico e psicologico, Massimo non le ha mai fatto mancare la sua vicinanza. Essere vicino ad Eleonora è un’emozione particolare, anche perché è un po’ di tempo che non vengo in televisione. Ha preso parte alle visite di controllo e, pur vivendo ... (Isaechia)

“Continuo con la fortissima chemioterapia. Tradizionale, ma nuova e molto pesante. Tengo duro”: Eleonora Giorgi a Verissimo aggiorna sul suo tumore - Venire oggi qui è stato importante, avevo deciso di scomparire totalmente dalla tv, ma con questa signora, Silvia, è anche carino esserci“. Ma Tengo duro. Poi la Giorgi ha spiegato: “Fanno delle mappe genetiche sul tumore, spero di entrare in un programma di cura e nel frattempo continuo con la ... (Ilfattoquotidiano)

Massimo Ciavarro con Eleonora Giorgi a Verissimo: “Ero scomparso. Con lei vivo emozioni particolari” - Eleonora Giorgi è stata ospite di Verissimo oggi, domenica 6 ottobre, accompagnata dall'ex marito Massimo Ciavarro. "Nel momento del bisogno c'è sempre", le parole prima di aggiornare i telespettatori sulle sue condizioni di salute.Continua a leggere . (Fanpage)

Rocco Siffredi: l'intervista integrale - Tutti hanno parlato di lui ma a Verissimo è lui a parlare di sé: Rocco Siffredi si racconta nel salotto di Silvia Toffanin in compagnia dell'amata moglie ...(libero)

Verissimo, Giorgi malata: gesto del suo ex non passa inosservato - Lo studio di Verissimo si è collegato con Eleonora Giorgi ed il suo ex Massimo Ciavarro per gli aggiornamenti sulla malattia di lei. Un gesto di lui non è passato inosservato ai telespettatori.(gossipetv)

Eleonora Giorgi e la lotta con il tumore: "Cammino impegnativo ma non mollo" - (Adnkronos) - "Spero di entrare in un programma di cura sperimentale. Intanto continuo con la chemioterapia, è molto pesante, ma tengo duro". Eleonora Giorgi, ospite a Verissimo oggi 6 ottobre, fornis ...(reggiotv)