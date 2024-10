Domenica In, nella puntata di oggi Ezio Greggio, Drusilla Foer e i protagonisti di Ballando (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nuova puntata di Domenica oggi, 6 ottobre. Dalle 14 su Rai 1 e Rai Italia Mara Venier conduce il celebre talk show con contenuti e ospiti di grande rilievo che spaziano dalla musica alla televisione. La puntata si aprirà con un talk sulla puntata di ‘Ballando con le Stelle’, in studio i concorrenti ballerini, Luca Barbareschi, Francesco Paolantoni e Anna Lou Castoldi con i rispettivi maestri di ballo, Alessandra Tripoli, Anastasia Kuzmina e Nikita Perotti, mentre in qualità di opinionisti ci saranno Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Alba Parietti, Alessandra Mussolini e Pino Strabioli. Ezio Greggio sarà protagonista di un’ampia intervista nella quale si racconterà tra carriera e vita privata. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nuovadi, 6 ottobre. Dalle 14 su Rai 1 e Rai Italia Mara Venier conduce il celebre talk show con contenuti e ospiti di grande rilievo che spaziano dalla musica alla televisione. Lasi aprirà con un talk sulladi ‘con le Stelle’, in studio i concorrenti ballerini, Luca Barbareschi, Francesco Paolantoni e Anna Lou Castoldi con i rispettivi maestri di ballo, Alessandra Tripoli, Anastasia Kuzmina e Nikita Perotti, mentre in qualità di opinionisti ci saranno Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Alba Parietti, Alessandra Mussolini e Pino Strabioli.sarà protagonista di un’ampia intervistaquale si racconterà tra carriera e vita privata.

La Rosa della Vendetta : anticipazioni tredicesima puntata di domenica 13 ottobre 2024 - Gülendam cede al suo ricatto psicologico e gli dice che non dirà niente al fratello e resterà al suo fianco. Quella sera, Deva si ubriaca e rischia di rivelare a Gulcemal l’identità della spia, ma si trattiene appena in tempo e poi sviene. Vorrebbe denunciarne la scomparsa alla polizia, ma Zafer ... (Davidemaggio.it)

Verissimo - gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi - domenica 6 ottobre 2024 - Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 6 ottobre 2024 su Canale 5 Oggi, domenica 6 ottobre 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la ... (Tpi.it)

Domenica In - nella puntata di oggi Ezio Greggio - Drusilla Foer e i protagonisti di Ballando - Spazio alla musica con la celebre cantante Nikka Costa che, oltre a ripercorrere alcuni momenti importanti della sua carriera, si esibirà con il brano che l’ha resa famosa nel mondo “On my own” e con il suo nuovo singolo “It’s just love”. Il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, sarà in studio ... (Dailyshowmagazine.com)