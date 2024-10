Demolito il ponte sulla via Emilia a Reggio Emilia: gli applausi dei residenti (Di domenica 6 ottobre 2024) Reggio Emilia, 6 ottobre 2024 – Un applauso scrosciante e grida liberatorie hanno salutato alle 10,40 il crollo del sovrappasso sulla Via Emilia a Villa Cella, aggredito dai denti delle benne di tre potenti ruspe. I residenti della frazione e tanti curiosi si sono assiepati dietro le transenne per assistere alla demolizione del ponte, costruito 24 anni fa con una spesa di 700mila euro e di fatto mai utilizzato dagli abitanti. Il crollo viene percepito come la speranza di una nuova era, con la giunta Massari - e in particolare il vicesindaco Lanfranco De Franco - che si sono impegnati a mettere in sicurezza gli attraversamenti sulla Ss9, le piste ciclopedonali e far rinascere la piazzetta che un quarto di secolo fa fu sacrificata per elevare uno dei piloni dell'Ecomostro. (Di domenica 6 ottobre 2024), 6 ottobre 2024 – Un applauso scrosciante e grida liberatorie hanno salutato alle 10,40 il crollo del sovrappassoViaa Villa Cella, aggredito dai denti delle benne di tre potenti ruspe. Idella frazione e tanti curiosi si sono assiepati dietro le transenne per assistere alla demolizione del, costruito 24 anni fa con una spesa di 700mila euro e di fatto mai utilizzato dagli abitanti. Il crollo viene percepito come la speranza di una nuova era, con la giunta Massari - e in particolare il vicesindaco Lanfranco De Franco - che si sono impegnati a mettere in sicurezza gli attraversamentiSs9, le piste ciclopedonali e far rinascere la piazzetta che un quarto di secolo fa fu sacrificata per elevare uno dei piloni dell'Ecomostro. (Ilrestodelcarlino)

Spaccano i finestrini delle auto a Reggio Emilia. I residenti: “Qui non si vive più” - Reggio Emilia, 4 ottobre 2024 – Strage di vetri rotti nelle auto nella serata di oggi all’altezza del civico 6 di viale Piave. Obiettivo? Rubare spiccioli o oggetti all’interno degli abitacoli delle vetture. La squadra Volanti, insieme alla polizia locale, aveva identificato il danneggiatore ... (Ilrestodelcarlino)

Emilia Romagna in allerta rossa per il maltempo: residenti costretti ancora a lasciare le case - lasciare la propria casa o, se si è fortunati, restare ma piazzare sacchi di sabbia all'esterno e pensare a possibili vie di fuga in caso di pericolo. . Succede ancora questo in Emilia Romagna, dove c'è l'allerta rossa per il maltempo. La stessa area colpita dall'alluvione nei giorni scorsi, ... (Today)

Paura per il maltempo, Emilia Romagna in allerta rossa: residenti costretti ancora a lasciare le case

Succede ancora questo in Emilia Romagna, dove c'è l'allerta rossa per il maltempo. La stessa area colpita dall'alluvione nei giorni scorsi. Lasciare la propria casa o, se si è fortunati, restare ma piazzare sacchi di sabbia all'esterno e pensare a possibili vie di fuga in caso di pericolo.