Crolla il solaio e precipita, ferito il sindaco di Civitella Casanova (Di domenica 6 ottobre 2024) Incidente sul lavoro per il sindaco di Civitella Casanova, Marco D'Andrea, che fa il geometra.D'Andrea è precipitato dopo il crollo di un solaio nel corso di un sopralluogo nell'ox ospedaletto di corso Porta Romana a Teramo.Il geometra e sindaco di 57 anni è dunque caduto nel piano di sotto (Di domenica 6 ottobre 2024) Incidente sul lavoro per ildi, Marco D'Andrea, che fa il geometra.D'Andrea èto dopo il crollo di unnel corso di un sopralluogo nell'ox ospedaletto di corso Porta Romana a Teramo.Il geometra edi 57 anni è dunque caduto nel piano di sotto (Ilpescara)

Ilpescara - Crolla il solaio e precipita ferito il sindaco di Civitella Casanova

Carini, lavori al termine al plesso Bivio Foresta: la scuola riaprirà il 7 ottobre - Riaprirà il 7, e non il 9 ottobre, come inizialmente comunicato, il plesso Bivio Foresta dell’istituto Guttuso di Carini. Il sindaco Giovì Monteleone ha modificato la scadenza dell’ordinanza che ...(teleoccidente)

Dopo l'incendio, riaperto e ampliato il centro servizi Ca' dei Nonni - La struttura passa dai 90 posti letto che aveva prima del rogo a 120 posti letto. E accoglie anche un centro diurno per anziani dedicato alla collettività ...(veronasera)

Poggio Fidoni ritrova la sua scuola, approvato il progetto per la messa in sicurezza - RIETI - La giunta del Comune di Rieti approva il progetto esecutivo per il rinforzo strutturale della scuola dell’infanzia e primaria “Lorenzo Di Marzio” di Piani Poggio ...(ilmessaggero)