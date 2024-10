Corteo proPal, il centrodestra condanna le violenze: “Inaccettabile sfogo contro gli agenti” (Di domenica 6 ottobre 2024) "Non solo condanniamo tali efferatezze, ma aspettiamo che Schlein e compagni prendano una posizione chiara e netta, perché non è più accettabile questo silenzio, complice di tali violenze" ha dichiarato duramente il Capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti L'articolo Corteo proPal, il centrodestra condanna le violenze: “Inaccettabile sfogo contro gli agenti” proviene da Il Difforme. (Di domenica 6 ottobre 2024) "Non solo condanniamo tali efferatezze, ma aspettiamo che Schlein e compagni prendano una posizione chiara e netta, perché non è più accettabile questo silenzio, complice di tali" ha dichiarato duramente il Capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti L'articolo, ille: “gli” proviene da Il Difforme. (Ildifforme)

Contro il G7: ad Avellino corteo per rivendicare i diritti fondamentali per tutte e tutti - Parteciperanno per rivendicare il pieno diritto di libertà di movimento per tutte e tutti. . . . Il 4 Ottobre al corteo organizzato dal Social Forum Irpino prenderanno parte anche L’Associazione Senegalesi Irpini, Comunità Accogliente, L’associazione Yoruba. Per rivendicare il diritto ... (Avellinotoday)

Antagonisti in piazza a Bologna: riparte l’autunno caldo, sigle ambientaliste e anarchici in corteo - E si apre, domani, con un corteo, con partenza alle 16 dal parco Don Bosco, luogo divenuto simbolo del dissenso cittadino, al quale hanno aderito una ventina tra associazioni e sigle antagoniste, oltre alle frange anarchiche locali. Da quanto si apprende la manifestazione, che in un primo tempo ... (Ilrestodelcarlino)

Italia-Israele, corteo di protesta in città il giorno della partita - Un corteo a Udine (dalla collocazione non ancora identificata), lo stesso giorno della partita tra Italia e Israele allo Stadio Friuli con inizio alle ore 17, per manifestare contro l'attività militare messa in opera dall'esercito dello Stato medio orientale a cominciare dallo scorso 7 di ottobre. (Udinetoday)