Conte, l’instant manager: il suo Napoli non convince sempre ma fa già paura (Di domenica 6 ottobre 2024) L`instant manager ha colpito ancora. Dopo 7 partite giocate, il Napoli di Antonio Conte ha 3 punti in più della sua prima Juve e del suo primo (Di domenica 6 ottobre 2024) L`instantha colpito ancora. Dopo 7 partite giocate, ildi Antonioha 3 punti in più della sua prima Juve e del suo primo (Calciomercato)

Due esposti ai Garanti, i dubbi del ministero e il logo contestato: le grane del social media manager di Taffo. “Qualcuno mi fa la guerra” - Ma anche l’uso dell’associazione per promuovere i suoi corsi di formazione Kirakademy, a scapito di quelli altrui. . Il geniale social media manager di Taffo, Riccardo Pirrone, ne è sicuro: “Qualcuno mi sta facendo la guerra perché da quando ho fondato l’associazione (dei social media manager, ... (Ilfattoquotidiano)

In Premier i club non vogliono più gli allenatori-manager. Perciò il Liverpool non ha pensato a Conte (The Athletic) - L’impatto del suo lavoro di allenatore è quasi impossibile da ignorare. Al giorno d’oggi per un allenatore è importante “la capacità e la volontà di lavorare all’interno di una struttura e di accettare limitazioni. Il Liverpool non ha pensato a Mourinho o a Conte. Da tempo nei circoli di analisi ... (Ilnapolista)

Burger King, community manager trasmette in diretta la propria festa di compleanno sui social aziendali. I contenuti diventano virali - “Cominciamo con la playlist”, la contro risposta di Burger King. In pochi minuti i contenuti sono diventati virali, generando milioni tra visualizzazioni e interazioni. Quale? “Noi mettiamo la sicurezza, se pensi di continuare in Perù”, uno dei tanti commenti ricevuti sotto al post. L'articolo ... (Ilfattoquotidiano)