Classifica Ballando con le Stelle 2024: eliminati seconda puntata 5 ottobre, le coppie sul podio

Cosa è successo nella seconda puntata di Ballando con le Stelle del 5 ottobre: Classifica finale ed eliminati

Ballando con le Stelle 2024, classifica e pagelle prima puntata: Guaccero in lacrime (10), Bruganelli “furiosa” (4) - Ma anche per Guillermo Mariotto, Sonia Bruganelli non ha avuto parole di miele, proponendogli un caffé con il fidanzato Angelo Madonia, per due voti in più, sottolineando che: “A te t’interessa solo quella roba lì”. Anche altri componenti della giuria hanno attaccato l’attore, forse in modo troppo ... (Dilei)

Ballando con le Stelle 2024: chi ha vinto la seconda puntata, classifica e riassunto - Vola la coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice che, dopo aver vinto la prima puntata, anche nella seconda serata di Ballando con le Stelle, grazie a una scatenata salsa lascia a bocca aperta giudici e pubblico incassando un punteggio altissimo e portando a casa un’altra vittoria, ma. (Today)

Ballando con le Stelle 2024, chi sono gli eliminati della seconda puntata del 5 ottobre? La classifica delle coppie - Ed è proprio con Selvaggia Lucarelli che la D’Urso si toglie qualche sassolino dalle scarpe. E’ da poco calato il sipario sulla seconda puntata di Ballando con le Stelle 2024, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Nel dettaglio, Matano dà il tesoretto ad ... (Superguidatv)