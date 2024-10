"Chiusura attività", si abbassano alcune saracinesche in centro: "La crisi dilaga" (Di domenica 6 ottobre 2024) "Ultima settimana. Chiusura attività dal 6 ottobre". Il cartello campeggia da qualche giorno su tutte le vetrine dei negozi Benetton e Sisley che affacciano su Corso della Repubblica e via Diaz, nel cuore della città. Si tratta di uno dei più grandi negozi del centro, che ora si prepara a (Di domenica 6 ottobre 2024) "Ultima settimana.dal 6 ottobre". Il cartello campeggia da qualche giorno su tutte le vetrine dei negozi Benetton e Sisley che affacciano su Corso della Repubblica e via Diaz, nel cuore della città. Si tratta di uno dei più grandi negozi del, che ora si prepara a (Latinatoday)

Dopo più di 25 anni Base Progetti per l'arte cessa l'attività: "Chiusura forzata" - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Un ultimo evento chiamato One Day Exhibition, come ultimo giro di giostra. Sarà quello che giovedì 26 settembre, dalle 12 alle 22, ospiterà gli spazi di via San Niccolò 18 rosso, storico spazio di Base/Progetti per l'arte che è stata... (Firenzetoday)

Scoperti barbiere ed estetista abusivi: scatta la chiusura delle attività - Due attività abusive sono state chiuse dalla Guardia di Finanza nel comune di Battipaglia. Nel corso di alcuni controlli, le Fiamme Gialle hanno scoperto che la titolare di un centro estetico non aveva segnalato agli uffici competenti l'inizio della sua attività ed era anche priva... (Salernotoday)

Xbox Ambassador, Microsoft annuncia la chiusura del programma dopo 13 anni di attività - Microsoft ha annunciato la chiusura di Xbox Ambassador, mettendo di conseguenza fine al programma dopo ben 13 anni di attività. Leggiamo quanto affermato da Microsoft: “Grazie al lavoro di questo gruppo, la possibilità per i giocatori di sperimentare la gioia del gioco è più globale e inclusiva ... (Game-experience)