Capossela suona con le Emisurela, premio alla carriera a Diodato: è il 'Mei della resistenza' (Di domenica 6 ottobre 2024) Si avvia alla conclusione la nuova edizione del Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante rassegna della musica indipendente ed emergente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi, in programma nel weekend appena trascorso nelle piazze centrali di Faenza. Le (Di domenica 6 ottobre 2024) Si avviaconclusione la nuova edizione del Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante rassegnamusica indipendente ed emergente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi, in programma nel weekend appena trascorso nelle piazze centrali di Faenza. Le (Ravennatoday)

Ravennatoday - Capossela suona con le Emisurela premio alla carriera a Diodato | è il ' Mei della resistenza'

Vinicio Capossela, le date di “Conciati per le feste” in Italia ed Europa - MILANO - Un repertorio e uno spettacolo strabordante, affinato in venti anni di pratica di concerti per le feste, che celebra la festa e la realizza. È ...(lopinionista)

Vinicio Capossela: esce oggi Voodoo Mambo, il nuovo singolo e video che anticipa l’album Sciusten Feste N.1965 - VINICIO CAPOSSELA Esce oggi 4 ottobre per Warner Music Italy VOODOO MAMBO il primo singolo, accompagnato da un video, che anticipa SCIUSTEN FESTE ...(romadailynews)

Testo e significato di Voodoo Mambo, il ritorno di Vinicio Capossela con una danza degli scheletri - Vinicio Capossela, in attesa dell’arrivo del suo prossimo album Sciusten Feste n.1965 il prossimo 25 ottobre, ha pubblicato il primo singolo estratto: Voodoo Mambo. Qui il testo e il significato della ...(fanpage)