Davide Nicola post Juve Cagliari: «Abbiamo compiuto una grande impresa. Sul CALCIO DI RIGORE…» - Ecco le parole dell’allenatore Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Davide Nicola, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla partita di Serie A Juve Cagliari. PAROLE – «Ho detto a tutti i giocatori che non era facile, sono stati davvero tutti bravi. L’importante è quello […]. Le DICHIARAZIONI ... (Calcionews24)

Nicola: «Non c’è un segreto. C’è il lavoro, i sogni individuali e collettivi. La voglia di misurarsi contro…» - Le parole di Davide Nicola in conferenza stampa dopo la partita di oggi contro la Juventus, pareggiata uno a uno a Torino Il Cagliari conferma il buon momento. Ottimo il punto strappato a Torino contr ...(cagliarinews24)

