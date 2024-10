Bonea (BN): minaccia e picchia la moglie, scatta divieto di avvicinamento (Di domenica 6 ottobre 2024) Bonea. L’indagato avrebbe ingiuriato, minacciato e picchiato la moglie. L’untima aggressione lo scorso agosto. Bonea. Ieri, a seguito di una tempestiva ed articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, il personale della Stazione Carabinieri di Montesarchio ha eseguito un’ordinanza cautelare di divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, con applicazione del cd braccialetto elettronico. Ad emettere il provvedimento l’uffidcio del GIP del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Destinatario del provvedimento un 39enne di Bonea. A darne notizia una comunicazione della Procura di Benevento L’uomo è gravemente indiziato del delitto di maltrattamenti e lesioni personali in danno della coniuge. (Di domenica 6 ottobre 2024). L’indagato avrebbe ingiuriato,to eto la. L’untima aggressione lo scorso agosto.. Ieri, a seguito di una tempestiva ed articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, il personale della Stazione Carabinieri di Montesarchio ha eseguito un’ordinanza cautelare didialla persona offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, con applicazione del cd braccialetto elettronico. Ad emettere il provvedimento l’uffidcio del GIP del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Destinatario del provvedimento un 39enne di. A darne notizia una comunicazione della Procura di Benevento L’uomo è gravemente indiziato del delitto di maltrattamenti e lesioni personali in danno della coniuge. (Puntomagazine)

