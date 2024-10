Bimba di un anno muore poche ore dopo le dimissioni dall’ospedale a Genova: aveva dolori addominali (Di domenica 6 ottobre 2024) La bambina era giunta al Pronto Soccorso di Lavagna presentando sintomi gastroenterici ma era stata dimessa sabato sera. Si è sentita nuovamente male in casa domenica mattina in preda a dolori addominali ed è morta poco dopo, nonostante l'arrivo del 118. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo e disporrà l'autopsia. (Di domenica 6 ottobre 2024) La bambina era giunta al Pronto Soccorso di Lavagna presentando sintomi gastroenterici ma era stata dimessa sabato sera. Si è sentita nuovamente male in casa domenica mattina in preda aed è morta poco, nonostante l'arrivo del 118. La Procura diha aperto un fascicolo e disporrà l'autopsia. (Fanpage)

Fanpage - Bimba di un anno muore poche ore dopo le dimissioni dall’ospedale a Genova | aveva dolori addominali

Mangia la zucca, poi forti dolori all'addome e nausea: Marta Bianco Mannino muore poche ore dopo a 32 anni per una reazione allergica - SALZANO - Aveva 32 anni Marta Bianco Mannino. È morta domenica, vittima di una reazione allergica a un piatto a base di zucca che aveva preparato la sera prima. Quella sera stata la... (Ilgazzettino)

Addio all'attrice romana Francesca Carocci, morta per "infarto" a 28 anni, "dimessa dall'ospedale con antidolorifici dopo fitte al petto" - L'attrice romana di 28 anni, Francesca Carocci, è morta improvvisamente per infarto il 2 marzo 2024, ma la notizia è stata resa nota solo ora, dopo l'esito dell'autopsia. Due giorni prima, ossia il 28 febbraio, l'artista avrebbe avvertito una forte fitta al petto e si sarebbe recata al pronto ... (Ilgiornaleditalia)

Genova: bimba di un anno muore dopo un malore, era stata dimessa ieri sera dal pronto soccorso - La bambina era stata portata dai genitori ieri sera al pronto soccorso di Lavagna per dolori addominali. La piccola era stata dimessa dal nosocomio di Lavagna ed era stata riportata a casa. La Procura ...(rainews)

Bambina di un anno morta improvvisamente per una crisi intestinale. Il dramma a Genova: era stata appena dimessa dall'ospedale - Tragedia a Moconesi, un paesino dell'entroterra di Genova, dove questa mattina una bambina di un anno è morta improvvisamente. L'allarme è scattato intorno alle 10.30, quando ...(leggo)

