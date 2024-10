Beautiful, trame dal 7/10 al 12/10: Brooke e Taylor in guerra (Di domenica 6 ottobre 2024) L'amicizia nata di recente tra Brooke e Taylor si incrinerà inaspettatamente, come si evince dalle trame Beautiful dal 7 al 12 ottobre 2024. Intanto, Hope proverà a chiedere scusa a Thomas per le terribili parole che ha usato contro di lui nel corso della sua conversazione con Brooke. Il giovane capirà le ragioni della ragazza, ma sarà dispiaciuto per l'accaduto, mentre la Logan avrà un confronto con Taylor e le confiderà di essere preoccupata per la stretta collaborazione tra Hope e Thomas. Wyatt, invece, ancora una volta suggerirà a Liam di non farsi ossessionare dal figlio di Ridge e lo inviterà a riconquistare l'intimità con sua moglie, mentre Bill continuerà a sperare di riappacificarsi con Katie. nonostante la donna stia ormai con Carter. Spencer, inoltre, consiglierà a Liam di non fidarsi mai di Thomas. (Di domenica 6 ottobre 2024) L'amicizia nata di recente trasi incrinerà inaspettatamente, come si evince dalledal 7 al 12 ottobre 2024. Intanto, Hope proverà a chiedere scusa a Thomas per le terribili parole che ha usato contro di lui nel corso della sua conversazione con. Il giovane capirà le ragioni della ragazza, ma sarà dispiaciuto per l'accaduto, mentre la Logan avrà un confronto cone le confiderà di essere preoccupata per la stretta collaborazione tra Hope e Thomas. Wyatt, invece, ancora una volta suggerirà a Liam di non farsi ossessionare dal figlio di Ridge e lo inviterà a riconquistare l'intimità con sua moglie, mentre Bill continuerà a sperare di riappacificarsi con Katie. nonostante la donna stia ormai con Carter. Spencer, inoltre, consiglierà a Liam di non fidarsi mai di Thomas. (Tvpertutti)

