Si è chiusa con la prova maschile e femminile del lead l'ultima tappa di Coppa del Mondo 2024 di Arrampicata sportiva in quel di Seul (Corea del Sud). Oggi in scena andavano semifinali e finali di questa specialità e gli azzurri non sono andati oltre la semifinale. Al maschile quindicesima posizione per Filip Schenk che ha chiuso con il buon punteggio di 33, ma non è riuscito a entrare in finale (serviva entrare fra i primi otto). Più indietro invece Giorgio Tomatis che ha chiuso a 27+ in ventiduesima posizione e Giovanni Placci, ventitreesimo con 25+. A vincere è stato il giapponese Sorato Anraku con il punteggio di 45+, precedendo il coreano Dohyun Lee anch'egli a 45+ e l'altro nipponico Shion Omata a 35.

Oasport - Arrampicata sportiva Anraku e Pilz i vincitori nel lead a Seul azzurri fuori in semifinale

