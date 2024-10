A pranzo con la Signora Juve-Cagliari alle 1230 Motta va in contropiede

A pranzo con la Signora. Juve-Cagliari alle 12,30. Motta va in contropiede (Di domenica 6 ottobre 2024) Thiago Motta ha le capacità dialettiche per reggere, ma intanto ha già capito che all’allenatore della Juventus tocca un tipo di pressione mediatica speciale. E così alla vigilia della partita di oggi contro il Cagliari evita di farsi tirare in un dibattito a distanza con Antonio Conte: "Le parole di Conte? Sicuramente non si riferiva a me, in ogni caso dovete chiedere a lui", ha risposto a chi gli chiedeva un’opinione sulle dichiarazioni del tecnico del Napoli ("Quando ascolto chi desidera esercitare pressione su di noi, qualcuno ha chiesto la bicicletta e ora deve pedalare, a Napoli si dice ‘Cca’ nisciuno è fesso". Sicuramente pensa di più all’avversario di oggi e all’infortunio di Bremer, Motta: "Loro vengono da una vittoria e hanno giocato recentemente molto bene. Il Cagliari è squadra che si difende bene e che in ripartenza è pericolosa, con giocatori molto veloci. (Di domenica 6 ottobre 2024) Thiagoha le capacità dialettiche per reggere, ma intanto ha già capito che all’natore dellantus tocca un tipo di pressione mediatica speciale. E così alla vigilia della partita di oggi contro ilevita di farsi tirare in un dibattito a distanza con Antonio Conte: "Le parole di Conte? Sicuramente non si riferiva a me, in ogni caso dovete chiedere a lui", ha risposto a chi gli chiedeva un’opinione sulle dichiarazioni del tecnico del Napoli ("Quando ascolto chi desidera esercitare pressione su di noi, qualcuno ha chiesto la bicicletta e ora deve pedalare, a Napoli si dice ‘Cca’ nisciuno è fesso". Sicuramente pensa di più all’avversario di oggi e all’infortunio di Bremer,: "Loro vengono da una vittoria e hanno giocato recentemente molto bene. Ilè squadra che si difende bene e che in ripartenza è pericolosa, con giocatori molto veloci. (Sport.quotidiano)

Juventus esausta dopo Lipsia: Motta cerca altri tre punti col Cagliari per una sosta col sorriso - Del resto, dopo quel brutto avvio di campionato, i rossoblù sono costretti a far punti contro chiunque, anche se siamo appena alla settima giornata. La vittoria di Lipsia è stata esaltante e quasi epica, ma ha lasciato qualche strascico di troppo in una Juventus rinfrancata nello spirito ma ... (Sportface)

Juventus-Cagliari: imperativo tre punti. Motta su Pogba: "È stato un gran giocatore...". Dove vedere la partita in tv - 30, sfiderà allo Stadium il Cagliari. Prima l'infortunio di Bremer, poi la vittoria in rimonta a Lipsia e ora l'imminente riduzione della squalifica per Paul Pogba. Ora. . Motta: "Pogba? È stato un gran giocatore. . È stata una settimana intensa per la Juventus che domenica 6 ottobre 2024, ... (Torinotoday)

Juventus, Thiago Motta in conferenza: l’infortunio di Bremer, il Cagliari e il rientro di Pogba - Il tecnico Thiago Motta si è presentato ai microfoni dei giornalisti. E’ stato tutto bello – continua l’allenatore bianconero – ma adesso dobbiamo metterci un punto e pensare solo al Cagliari. Infine sul rientro di Pogba dopo la riduzione della squalifica: “valuterà la società quando arriveranno ... (Calcioweb.eu)