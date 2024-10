Ultras Inter la ‘Curva Nord’ si riorganizza | Mai più potere a pochi

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di sabato 5 ottobre 2024) “Era nostra intenzione attendere ancora qualche tempo per rendere note le linee guida del nuovo corso che si è deciso di intraprendere al Secondo Anello Verde. Le continue indiscrezioni comparse sui giornali ed i messaggi trapelati nel mondo, ci hanno indotto ad anticipare i tempi per non lasciar troppo spazio adpretazioni scorrette del nostro pensiero. Ci preme premettere che nulla è stato deciso ‘di concerto con la Questura e le forze dell’ordine’ come cercato di far passare da alcuni messaggi e testate giornalistiche fuorvianti, le nuove linee di Curva sono il frutto del lavoro congiunto di tutti i gruppi appartenenti alla Nord senza condizionamenti”. E’ quanto si legge in un lungo comunicato apparso sulla pagina Facebook della Curva Nord dell’, cuore del tifo nerazzurro, decapitata dei vertici dopo l’inchiesta della procura di Milano.