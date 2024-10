Ugolini agli artigiani | Non siete stati aiutati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Bologna, 5 ottobre 2024 – L’Emilia-Romagna “con le sue leggi, con la modalità di governo che ha, è veramente sussidiaria al lavoro quotidiano delle persone?”. Per Elenala risposta è no. “L’attenzione, la capacità di ascolto, la capacità di co-progettazione con coloro che conoscono il proprio lavoro e il territorio secondo me in questa regione mancano. Questa è la molla che mi ha spinto a presentarmi alle elezioni di novembre”, ha detto la candidata civica appoggiata dal centrodestra, in casa Confartigianato per la discussione del libro bianco presentato dalle imprese. Durante l’incontro,ne ha analizzato punto per punto i contenuti, riservandosi di fare proprie diverse proposte avanzate dalla Federazione regionale di Confartigianato.