Tragedia nei boschi cercatore di funghi precipita nella scarpata e muore

(Di sabato 5 ottobre 2024) Marliana (Pistoia), 5 ottobre 2024 – Un’altranei, l’ennesima di questa stagione in Toscana. Un uomo di 78 anni è morto mentre stava raccogliendoneitra Marliana e Prunetta, in provincia di Pistoia. Per cause ancora da accertare, sarebbeto in unavicino ad un piccolo rio. Immediati i soccorsi, ma per lui non c’è stato niente da fare. Sul posto i vigili del fuoco, il Soccorso alpino e la Pubblica assistenza di Maresca. Le sue condizioni, purtroppo, sono apparse fin da subito molto gravi. E sempre in provincia di Pistoia un’altrasfiorata, stavolta neitra Abetone e Val di Luce. Un uomo di 67 è caduto in un fosso mentre stava cercando, rimediato un trauma agli arti. Soccorso anche lui, è stato ricoverato in codice giallo.