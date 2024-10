Tale e Quale Show classifica e pagelle terza puntata | la frecciata di Conti 7 Di Pietro disastro stellare 10

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 5 ottobre 2024) Terzo appuntamento con2024, che si conferma uno dei programmi tv più amati e seguiti della televisione italiana. Performance dopo performance, tra risate e critiche, la serata scorre piacevolmente. Con i vari protagonisti dellodi Carloc’è spazio per stupore e divertimento ma non mancano momenti di riflessione come quello offerto da Amelia Villano, nota ai più per essere la sosia di Belen Rodriguez. Ladi Carloa John Travolta. Voto 7 Carloinaspettatamente pungente. Il conduttore ha tirato una sonora frecciatina a John Travolta che non è passata inosservata ai telespettatori più attenti. E che forse, andando più in profondità, potrebbe essere anche una stoccata all’ex collega Amadeus. Presentando l’esibizione di Thomas Bocchimpaniha detto: “John Travolta ae Qua Qua Qua”.