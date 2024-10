Scoppia il caso Orlando | le cene per finanziare il voto Ma se le faceva Toti finiva nei guai

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 5 ottobre 2024) Dopo aver sbraitato contro l'ex governatore ligure Giovanniper i suoi rapporti con alcuni soggetti privati a cui chiedeva, lecitamente, dei finanziamenti per la sua attività politica, ora anche il Pd scopre che le campagne elettorali costano. E per finanziarla è stata organizzata una cena a Roma per trovare fondi in zona Quirinale. Presenti 150 commensali, per senatori e deputati la quota era da 300 euro a testa, per gli altri offerta libera. Organizzatori dell'evento Giulio Calvisi, Marco Pacciotti e Claudio Mancini. Schlein non c'era, a fare le sue veci i capigruppo Chiara Braga e Francesco Boccia. Ma davanti al buffet con amatriciana, salame e porchetta sono passati anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l'ex ministro della Difesa Roberta Pinotti e lo storico tesoriere dem Ugo Sposetti. Non poteva mancare anche Goffredo Bettini e gli ex di Art.