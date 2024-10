Scarsa pulizia e cibi scaduti: i Nas chiudono un ristorante di cucina sudamericana (Di sabato 5 ottobre 2024) LA SANZIONE. Salumi e formaggi scaduti, menù senza indicazione degli alimenti e degli allergeni, Scarsa pulizia: per questo ai gerenti è stata notificata anche una sanzione di 5 mila euro. (Di sabato 5 ottobre 2024) LA SANZIONE. Salumi e formaggi, menù senza indicazione degli alimenti e degli allergeni,: per questo ai gerenti è stata notificata anche una sanzione di 5 mila euro. (Ecodibergamo)

I menù inoltre non riportavano né gli alimenti con cui venivano preparati i piatti né, come avrebbero dovuto, le sostanze costituenti allergeni alimentari. Ai gerenti della struttura sono state notificate sanzioni per cinquemila euro. Bergamo, 5 ottobre 2024 – I carabinieri del Nas di Brescia ... (Ilgiorno)

