Retegui ed Ederson show l’Atalanta fa pokerissimo | Genoa annichilito

(Di sabato 5 ottobre 2024) Bergamo. Una vittoria netta, rotonda, senza mai andare in difficoltà contro un avversario che di fatto non ha mai creato pericoli, controllando il gioco per un’ora prima di chiudere i conti e gestire il finale. Sembra il copione della partita contro lo Shakhtar Donetsk di mercoledì sera in Champions League, invece no, anche se ci va molto vicino: è il match di campionato contro il, dominato da un’Atalanta che anche in Serie A sembra aver ritrovato la via. Non solo della vittoria. La pochezza tecnica e fisica dell’avversario recita sicuramente un ruolo determinante, ma l’undici di Gasperini ci mette tanto, tantissimo del suo. Soprattutto per l’atteggiamento, quello dei giorni migliori. Le famose motivazioni che in Champions accendono la luce e spingono a brillare, quelle da ritrovare anche nei weekend.