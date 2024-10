Quante persone ci aspettiamo Pontida pronta a esplodere per Salvini | parla il sindaco che non è della Lega

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tutto pronto per l'adunata di, il "rito", in calendario per domani, domenica 6 ottobre. Un'edizione ditra le più attese di sempre: un'occasione per stringersi forte attorno al leader, Matteo, minacciato nell'ambito del processo Open Arms da una richiesta di condanna a sei anni di carcere. La mobilitazione del Carroccio in vista dell'evento, infatti, prosegue da settimane, con weekend scanditi da gazebo, raccolta firme in sostegno die tesseramento. E questasarà un'edizione straordinaria anche per i nomi che vi prenderanno parte, dal primo ministro ungherese Viktor Orbán al leader del PVV olandese Geer Wilders, fino all'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro (che però invierà un messaggio, al pari di quanto dovrebbe fare Marine Le Pen).