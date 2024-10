Patrizio Bertelli ufficializza | Luna Rossa sarà in America’s Cup penso al 2027 E svela novità sull’equipaggio…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024), amministratore delegato di Prada e patron di, ha ribadito in un’intervista concessa a Mediaset che il sodalizio italiano darà un nuovo assalto allaCup, dopo aver perso la finale del torneo degli sfidanti contro INEOS Britannia: “L’Cup è diventato ormai un circuito che sta avvicinando tanti giovani, non si può più tornare indietro, motivo per cuiche in occasione della prossima sfida rimarranno le stesse barche. Non credo andrà in scena nel 2026, ma piuttosto nel, tuttavia è ancora tutto da decidere. Non saremo Challenger of Records, ma ci saremo“. Dopo aver fallito sei tentativi e avere superato il record di Sir Lipton,ci vorrà riprovare e spera finalmente di poter alzare al cielo la mitica Vecchia Brocca.