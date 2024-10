LIVE Inter-Verona Primavera 1-1 | Zanchetta ci prova con due punte

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 5 ottobre 2024)è la settima giornata del Campionato1: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 13. Si gioca al Konami Youth Development Centre di Milano.1-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP 78? Szimonias per Pavanati e Mutticelli per Luna. Doppio cambio. 77? Lavelli eentrano al posto di Topalovic e Bovo. Due attaccanti in campo per. 75? Cocchi dribbla in area e tira di sinistro, ancora parata di Magro sul primo palo. 74? PALO DI AGBONIFO! Che rischio per l’70? Altro cartellino giallo, stavolta per De Battisti. 66? Esce Ajayi per Mathis. 65? Tiro di Ajayi in area di rigore, palla fuori. 63? ANCORA QUIETO DI SINISTRO, RISPONDE MAGRO E MANDA IN CORNER.