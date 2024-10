Lea Pericoli Nicola Pietrangeli | Ho perso una sorella regina di classe

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 5 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Sai che non so cosa dire di Lea?”.si commuove pensando a Leadel tennis italiano, morta oggi a 89 anni. “Io sono figlio unico, non ho mai avuto un fratello o una, e lei lo è stata. Una compagna di mille cose e meno di cose più strane, nel senso che ci conosciamo da 65 anni, abbiamo girato il mondo per largo, per lungo, per sotto e sopra, e fra di noi non c’è stato neanche un bacio. E infatti una volta mi ha detto: ‘ma io non ti piaccio?’ Le ho detto che non lo sapevo e ci è rimasta male”, ricorda. “Lea era molto più signora che tennista -prosegue- Uno stile inimitabile, irripetibile forse? Certo, con queste ragazze di oggi, e per carità difendo anche la mia categoria ma insomma, Leale batte tutte 6-0, 6-0.