Joker 2 non convince | la nuova versione di Todd Phillips è un flop al botteghino I numeri impietosi

(Di sabato 5 ottobre 2024)2 nonal. Gli incassi in Italia e non solo restano al di sotto delle aspettative. La statistica.non fa paura, ma riflette lo specchio dei tempi. Questo si era detto subito dopo l’uscita del primo capitolo che rappresentava il cattivo di Batman secondo la visione del regista. Il quale, a differenza di Christopher Nolan, rappresenta un villain più umano che mostra la fragilità di sè stesso mutata in cattiveria.2, Phoenix torna a interpretare il super cattivo (ANSA-CityRumors.it)La metamorfosi di una maschera così nota era piaciuta in larga parte al pubblico americano e non solo. Stavolta, mossi dagli incassi della prima occasione, i produttori del lungometraggio hanno voluto alzare l’asticella e dare vita al sequel. Sempre conalla regia e Phoenix nei panni del giullare bipolare più famoso del mondo animato.