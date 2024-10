Jessica Morlacchi ha una cotta per un protagonista di Temptation Island

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 5 ottobre 2024) Nella casa del Grande Fratellonon ha fatto mistero del suo interesse per Luca Giglio, ma il bel parrucchiere ha subito messo in chiaro le cose, spiegando di vedere la gieffina solo come un’amica. L’ex cantante dei Gazosa ieri sera era in giardino con Javier Martinez e gli ha chiesto se fosse in contatto con i tentatori dell’ultima edizione di(il gieffino anni fa ha partecipato al reality di Maria De Filippi). Poco dopoha svelato di avere unaper uno dei nuovi tentatori, un certo “Luigi che fa il medico”. “Senti ti devo chiedere una cosa. Ma tu non hai i contatti con quelli nuovi di? C’è un dottore mamma mia ragazzi cosa non è. Lui è bellissimo. Tra i tentatori di quest’anno c’è un certo Luigi qualcosa. Lui fa il dottore ed è napoletano. Sì è davvero un medico. Non potete capire com’è”.