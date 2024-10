Il ’Roverella’ avanza Parte anche palazzo Oir

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Proseguono i lavori per il complesso architettonico Roverella in centro storico. L’intervento, affidato a un raggruppamento temporaneo di imprese per un importo di oltre 11 milioni e 249mila euro, si divide principalmente in quattro stralci, di cui il primo interessa la porzione diche si affaccia sulle vie Strinati e Dandini. Qui le ditte, completate le demolizioni previste, le opere in copertura e la posa dei nuovi impianti al piano primo e secondo, sono impegnate in questi giorni nella posa delle pareti divisorie necessarie alla creazione di nuovi ambienti e dei massetti. Al piano terra invece si sta procedendo in queste settimane alla realizzazione della cabina di media tensione e alla predisposizione degli impianti a servizio delle nuove funzioni.