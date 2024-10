Il padre di Andrea Papi | La paura degli orsi e la ricerca di giustizia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Trento, 5 ottobre 2024 - Hanno perso un figlio di 26 anni, ucciso dall’orsa JJ4 nei boschi di casa, quelli che frequentava da sempre. I genitori diavevano annunciato opposizione alla richiesta di archiviazione della denuncia per omicidio colposo presentata contro presidente di Provincia e sindaco di Caldes (Trento). E nei giorni sc, è trapelato, i loro legali hanno depositato l’atto. Abbiamo sentito al telefono Carlo, ildi. Tutti abbiamo in mente la foto di lui, occhiali da sole e mani in tasca, in un giorno di sole nei boschi che amava. “Sull’opposizione non posso aggiungere altro”, premette. Ha appena visto la proiezione del docu-film sul suo ragazzo, s’intitola “Pericolosamente vicini”, il regista ès Pichler, racconta il rapporto (anche conflittuale) tra glie i trentini.