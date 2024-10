Il gol di Niccolò Pisilli e l’elogio del romanismo

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 5 ottobre 2024) Roma, 5 ott – Minuto ottantatre di un Roma-Venezia qualsiasi. O forse no. Dopo esser passati in svantaggio sul finire della prima frazione – e aver rischiato di affondare più volte – i giallorossi, grazie alla rete bella e fortunata di Bryan Cristante, erano già riusciti ad impattare. Calcio d’angolo dalla destra, pallone in mezzo all’area, zuccata decisa e sfera in fondo al sacco. Partita ribaltata, magari immeritatamente, ma non è questo il punto. Sì, perché dentro alla tardelliana esultanza di, quasi incredula ma altamente espressiva, c’è un mondo intero: quello – ancora una volta – del. Dai pulcini giallorossi all’Europa dei grandi C’è da dire che per il classe 2004 – vent’anni appena compiuti – non è stato il primo timbro.