Fiorentina-Milan Fonseca | arrabbiati dopo Leverkusen la frecciatina a Pioli e su Kalulu…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 5 ottobre 2024) “La continuità è importante in questo momento. Avendo più giorni per recuperare i giocatori, se la squadra sta bene, è importante mantenere più giocatori possibili nell’undici titolari. Non è perché non ho fiducia negli altri giocatori eh Sia Loftus-Cheek che Chukwueze sono entrati bene e lavorano bene, ma credo che in questo momento sia importante avere una base“. Lo ha dichiarato Paulonel corso della conferenza stampa della vigilia di. “Non abbiamo vinto a, ma il gruppo era deluso, arrabbiato. Ho sentito buone sensazioni, la squadra ha nuovamente lavorato molto bene. Noi vogliamo vincere. Giocare a Firenze è sempre difficile, loro hanno una buonissima squadra “Penso che sarà una partita difficile. Hanno qualità e buoni giocatori, marcano uomo a uomo. Questo cambiamento nell’affrontare squadre diverse non è facile.